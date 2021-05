Acerra, Consiglio comunale da remoto con un nuovo sistema anti-hackers

Acerra sarà il primo Comune a poter svolgere sedute di consiglio comunale completamente o parzialmente a distanza con il sistema ReVote. Attraverso un tablet ed un collegamento in remoto i consiglieri potranno votare, presentare emendamenti o mozioni e condividerle con tutti i colleghi anche lontano dall’aula. Ad annunciarlo è stato il presidente della civica assise, Andrea Piatto nel corso del convegno che si tenuto stamattina nell’aula consiliare. Al dibattito su “Transizione digitale, idee e pratiche per la Città Sostenibile: Acerra da esempio a soggetto attuatore del PNRR”, hanno partecipato, oltre i consiglieri comunali, anche Mario Casillo, consigliere regionale delegato in materia di Digitalizzazione e ICT – Assi Recovery Fund, Vittoria Lettieri, consigliere regionale componente della Commissione “Ricerca Scientifica” ed il sindaco Raffaele Lettieri. Insieme a loro in collegamento da remoto, c’erano il presidente del Terni Digital Week, Edoardo Desiderio ed il professor Pierluigi Rippa del Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’Università di Napoli Federico II.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITà L'auto cambia, vincerà chi aggiorna con la tecnologia... L'APPROFONDIMENTO Dal forno alla lavatrice, con la tecnologia "over the air" ecco come... STUDIARE L'IMPRESA Vodafone, ecco il futuro della generazione digital



Il sistema «ReVote» applicato alla gestione delle sedute di Consiglio comunale consentirà agli amministratori locali impossibilitati a partecipare fisicamente alle sedute di poter svolgere da casa le loro funzioni senza possibilità di essere intercettati da hackers. Nei prossimi giorni partiranno la formazione dei consiglieri ed una prima simulazione. «Pur essendo i primi in Italia per l’uso di questa tecnologia, abbiamo ancora tanto da lavorare e le istituzioni nazionali e regionali hanno il dovere di supportare una realtà come Acerra che sta dimostrando di poter innovare la pubblica amministrazione nell’interesse della collettività», ha spiegato il sindaco Lettieri. «In questa fase storica i settori sui quali saranno concentrate la maggior parte delle risorse sono digitale ed ecologia – annuncia il consigliere regionale Mario Casillo – Acerra dimostra ancora una volta di essere un comune all’avanguardia e quello che ho visto oggi mi conferma che in Campania abbiamo la mentalità giusta per innovare ed investire sul futuro».

“Il nostro Comune ha dimostrato ancora una volta di potersi permettere di sognare sempre più traguardi per facilitare la vita quotidiana degli operatori e dei cittadini. Abbiamo in programma un lungo percorso che guarda al futuro e che investe su ecologia e digitale: il “Pulcinella digitfestival”, sarebbe il primo evento dedicato al digitale del sud Italia”, ha annunciato il presidente Piatto.