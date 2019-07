Il teatro San Carlo «provvederà entro lunedì a pubblicare sul sito ufficiale del teatro ulteriori chiarimenti al bando» per il reclutamento di un addetto stampa, che ha suscitato polemica perché tra i requisiti richiesti c'è l'assenza di difetti fisici. Lo fa sapere con una nota lo stesso teatro San Carlo al termine, si legge in una nota, «di un proficuo confronto tra il segretario del Sindaco unitario giornalisti campani, Claudio Silvestri, la vice Angela Calabrese, e la sovrintendente della Fondazione teatro di San Carlo, Rosanna Purchia». Nel corso dell'incontro è stato chiarito «che rispetto all'idoneità fisica la Fondazione farà riferimento esclusivamente a quanto previsto dall'art. 41 comma 2 lettera b) del D. Lgs 81/08, come già chiarito nella nota pubblicata dalla Fondazione in data 12 luglio 2019». Inoltre «si è convenuto che nonostante questa formula sia utilizzata dalla maggior parte delle fondazioni lirico sinfoniche e da pubbliche amministrazioni, la fondazione teatro di San Calo si limiterà nei prossimi bandi a fare esclusivo riferimento alla legge a cui è soggetta». L'ammissione alle selezioni, inoltre, «si intende aperta ai professionisti iscritti all'Ordine oltre che ai pubblicisti». È prevista una «una proroga dei termini del bando presumibilmente di un mese» e che per «programma si intende materia di esame».

Sabato 13 Luglio 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 18:37

