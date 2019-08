CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Agosto 2019, 10:14

Filosofa, poetessa, cattolica con un grande pezzo della vita speso nella Dc, perché la passione per la politica al pari di quella per i libri e gli studi è stato il sentiero che non ha mai abbandonato. Poesie - le sue - dove rifletteva sul senso delle parole una ricerca che ha dato una impronta a tutta la sua esistenza e anche il titolo di un suo scritto: «Ognuno porta parole» che racchiude il senso di comunità in cui credeva molto. Questa era Magda Navas spentasi ieri all'età di 82 anni nella sua Acerra dove oggi alle 11 al Duomo si celebreranno i funerali. Fu un importante ed amata dirigente della Dc napoletana, di cui fu anche segretaria provinciale, la prima donna a ricoprire quel ruolo, siamo a metà degli 80.