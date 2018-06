CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 11:40

Afragola. «Solo contro un'ammucchiata senza grazia e senza destino». Mimmo Tuccillo, il sindaco pd uscente, cita Mino Martinazzoli per descrivere la sfida di domenica per riconquistare Afragola. Dall'altro lato oltre ai grillini con il candidato sindaco Michele Bencivenga, una corazzata di dieci liste in cui trovi assieme mondi di sistemi planetari diversi. I partiti del centrodestra, compresa la Lega che qui ha eletto un parlamentare manco fossimo a Bergamo alta, uomini del governatore De Luca e pure il plenipotenziario di De Magistris a Napoli Nord. In totale dieci liste contro le sette di Tuccillo.«Una sfida impari, lo so bene», dice l'ex parlamentare dell'Ulivo seduto in una bar alle spalle del Comune per una pausa dopo l'ennesimo giro elettorale. Ce l'ha con il governatore De Luca che non ha fatto un plissé su Tommaso Casillo, vicepresidente del consiglio regionale, regista della lista civica deluchiana Campania Libera: non appoggia lui ma il candidato di centrodestra, l'imprenditore Claudio Grillo. Non c'è mai stato feeling tra il sindaco e il governatore nonostante condividano lo stesso skyline disegnato dalla fu archistar Zara Hadid. A Salerno la Stazione marittima, qui la stazione dell'Alta velocità in mezzo alle campagne che per arrivarci rischi di perderti tra i campi. Opera immensa ma lontana e slegata da questo paesone di 63mila persone dove un immenso centro storico giace abbandonato e decrepito come il corpo spiaggiato di una balenottera.