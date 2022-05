Aeroporto Napoli Capodichino, scontro Gesac-Comune su caos e numero di voli: Armato fa retromarcia

L'attacco al Comune di Napoli è durissimo nella forma e nella sostanza. Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, dopo aver atteso per tre giorni un segno da Palazzo San Giacomo sulle affermazioni fatte in consiglio comunale dall'assessore all'ambiente, Paolo Mancuso, e da alcuni consiglieri di maggioranza con posizioni apertamente critiche sulla vita stessa dello scalo, in una lunga nota non solo replica nel merito punto per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati