Afragola, Tuccillo: «Perché non mi confronto con Grillo»

«E’ stato organizzato da alcuni organi di stampa un confronto tra i candidati sindaci di Afragola da tenersi domenica 27 maggio. Un confronto per il quale non ho mai rilasciato autorizzazione alla mia partecipazione. Già nel corso dell’apertura della mia campagna elettorale e pubblicamente, ho ribadito che non intendo confrontarmi con Claudio Grillo che considero il paravento di un’ammucchiata che va oltre ogni decenza etica e politica. Grillo è la controfigura nelle mani del vero regista della coalizione, Vincenzo Nespoli, che io ho sfidato pubblicamente ma che si è ben guardato dal raccogliere la sfida. Per questo motivo non mi confronterò con Grillo che si è prestato alla più grande e pericolosa operazione di trasformismo politico mai avvenuto nella storia di Afragola».

Sabato 26 Maggio 2018, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA