Agorà democratiche: alla Camera di Commercio un evento sul futuro del Sud Italia

«Una nuova strategia per trasformare il Sud in hub strategico sul Mediterraneo dentro nuove politiche europee»: se ne parlerà venerdì prossimo, 18 febbraio, a Napoli, dalle ore 11.00, nella Sala delle conferenze della Camera di Commercio.

L'evento, promosso e coordinato dal deputato Federico Conte, e moderato da Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania, «è un appuntamento inserito nel percorso delle agorà democratiche» si evidenzia ancora. Diversi gli interventi in programma: tra gli altri il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il vicesegretario nazionale del Pd ed ex ministro del Sud e della Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, il rettore dell'Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, il docente universitario e meridionalista Gianfranco Viesti, il giornalista Marco Esposito. Porterà un saluto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del deputato Federico Conte.

«Lavoreremo con il contributo di tutti - dice il parlamentare Conte, di Liberi e Uguali -, con una discussione aperta e partecipata, a un vero progetto programmatico sul Mezzogiorno. Sarà un momento di riflessione sulla nuova questione meridionale, che parte dal concetto di Italia mediterranea come fulcro di un diverso equilibrio dell'Europa. L'integrazione del Mezzogiorno nell'Europa, e dell'Europa verso il Mediterraneo, è la nuova frontiera per colmare il divario tra sviluppo economico e modernità sociale. La nuova questione meridionale è una sfida culturale per l'integrazione istituzionale, sociale ed economica dell'Italia e dell'Europa dei popoli».