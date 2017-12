L'abete e i baby criminali, la resa di Napoli

Domenica 31 Dicembre 2017, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 09:21

Sono arciconvinto che sia giusto dire «operatore ecologico» invece che «spazzino»; o, meglio ancora, «collaboratrice domestica» invece che «serva». Tuttavia, in barba al politicamente corretto, trovo che sarebbe ora di abolire «baby gang».Un eufemismo usato per definire le bande di giovanissimi che negli ultimi tempi impazzano a Napoli e si distinguono per una serie di imprese di raccapricciante ferocia e stupidità. Per quanto si tratti di minori spesso nemmeno imputabili, è infatti ormai palese la qualità schiettamente criminale del loro modo di agire; ed è altrettanto chiaro che si deve fare tutto il possibile per fermarli.Tra le loro imprese di raccapricciante stupidità va sicuramente annoverata quella di aver continuato a rubare e/o abbattere l'albero di Natale della galleria Umberto: un gesto che quest'anno è stato compiuto non so più quante volte. A prima vista la si potrebbe considerare la meno grave tra le imprese di questi criminali in erba: per compierla, infatti, almeno non hanno dovuto cercare di tagliare la gola a qualche malcapitato. Se però ci fermiamo un momento a riflettere, questo accanimento contro l'albero di Natale finirà per rivelarci qualcosa che dovrebbe preoccuparci allo stesso modo in cui ci preoccupa ciò che è accaduto a via Foria.In prima istanza, il gesto è insopportabilmente eversivo nei confronti dell'idea stessa di città intesa come luogo in cui si cerca di comporre la molteplicità, allenandola a un sistema di regole elementari e dunque a uno spirito di comunità. Non c'è alcuna goliardia: chi l'ha compiuto è come se si dichiarasse del tutto estraneo alla città e ai valori di convivenza che essa dovrebbe postulare con la sua semplice esistenza. Abbattere e/o rubare l'albero di Natale implica dunque una scelta dichiaratamente antagonistica, e una sfida dalla quale il caos, l'arbitrio, la barbarie vogliono uscire vincitori sul loro contrario. I giovanissimi criminali che hanno ripetutamente vandalizzato l'albero di Natale tengono a dichiararsi nostri nemici; e tali, in definitiva, bisognerebbe considerarli.Invece e qui arriva l'aspetto più assurdo della vicenda tutto lascia pensare che la loro pericolosità sociale sia stata ampiamente sottovalutata, e continui a esserlo. Diversamente, non si potrebbe spiegare l'ennesima replica di uno spettacolo tanto avvilente. Quei criminali in erba che oggi sembrano limitarsi a rubare o distruggere un albero di Natale, che non hanno paura di nulla e di nessuno, e che perciò stesso sono chiaramente già pronti a fare uno spettacolare salto di qualità delinquenziale, è come se collaudassero il loro primato sul territorio, e lo riaffermassero di continuo. Ci dicono che la galleria Umberto I è cosa loro, e d'altronde non si vede come si potrebbe contestare questa convinzione, visto che sono anni e anni che di notte possono scorrazzarci indisturbati in motorino o giocarci a pallone per ore e ore.Ma naturalmente la Galleria non è cosa loro, e bisogna liberarla da una peste che, l'altra sera, non ha fatto danni soltanto all'albero di Natale, bensì anche ai marmi del monumento: un dettaglio che ci invita a considerare il branco dell'albero come strettamente imparentato con gli orrendi terroristi che per anni si sono accaniti contro le vestigia di Palmira, di Ninive e di altri luoghi fatidici della storia dell'umanità. Bisogna quindi chiedersi che razza di città sia una città in cui non è nemmeno possibile tenere in piedi un albero di Natale in un posto centralissimo a pochi metri da tutta una serie di sedi istituzionali e monumenti prestigiosi. Ha ragione Antonio Bassolino: uno spazio che dovrebbe essere il riassunto della nostra bellezza è invece diventato il simbolo del nostro degrado. E ora in quello spazio i criminali hanno vinto a mani basse: contro le forze dell'ordine che non hanno saputo o voluto contrastarli, e contro tutta la Napoli che si ostina a sognare un futuro degno del mondo civile. La resa è totale e incondizionata: l'albero infatti non verrà rimpiazzato per Capodanno, la Galleria continuerà a essere vandalizzata, e nessuno si preoccuperà di proteggerla se non, forse, mettendola sotto chiave per la notte. Tra via Toledo e il San Carlo sventola bandiera bianca.Eppure sarebbe bastato accettare la sfida lanciata da quei vandali e disporre una qualche forma di vigilanza. Sarebbe servito non tanto, o non solo, a salvare l'albero, quanto a tenere a freno individui tanto dannosi, e magari a impartire loro una utile lezione. L'unica cosa che hanno imparato è invece che a Napoli comportarsi da animali conviene; e si può star certi che sapranno far tesoro dell'insegnamento.