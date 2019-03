CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 09:17

Da oggi il Comune di Pozzuoli ha un albo per i richiedenti protezione internazionale. Un atto arrivato ieri in consiglio comunale su proposta dell'opposizione, presentato da Raffaele Postiglione (Pozzuoli Ora) e approvato da tutta la maggioranza del sindaco Vincenzo Figliolia in netto contrasto con le decisioni della politica nazionale. Un elenco che vede anche il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli a favore.L'ACCOGLIENZASi tratta di un registro per consentire ai rifugiati un riconoscimento della loro presenza, passato con il solo voto contrario di Forza Italia. Il Movimento 5Stelle ha scelto la via dell'apertura agli immigrati. «Nonostante siamo alleati di governo della Lega e per contratto abbiamo dovuto portare avanti il decreto sicurezza, ingoiando cose che non volevamo - ha spiegato Antonio Caso, capogruppo dei pentastellati - io ribadisco di non essere né la Lega né Salvini. Abbiamo altre idee sull'immigrazione e siamo assolutamente favorevoli all'albo». «Assolutamente soddisfatto che sia arrivata l'approvazione della nostra proposta - ha affermato Postiglione - Da Pozzuoli un segnale in difesa di valori e diritti imprenscindibili nonché di difesa della nostra Costituzione». Un passo in tema di diritti civili che vede la città flegrea nuovamente protagonista: era il 2012 quando, ancor prima della legge nazionale, si istituì il registro per le unioni civili.