Lutto per l'europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello. Il fratello, l'imprenditore Stefano Patriciello, 55 anni, è morto investito da un'auto sulla strada statale 158 della Valle del Volturno, nel territorio comunale di Colli a Volturno, in provincia di Isernia.

Stefano Patriciello era al lavoro in un cantiere che stava dirigendo quando, secondo una prima ricostruzione, un'auto di passaggio ha travolto lui e almeno altre due persone, operai presenti nel cantiere e rimasti feriti. Sono giunti sul posto i sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti sul luogo dell'incidente anche carabinieri e polizia di Stato.

