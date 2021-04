Alessandra Clemente, l'assessore dalle 12 deleghe parla di tutto ma non della Galleria Vittoria a pezzi

Parla spesso, di tutto, non della Galleria Vittoria: Alessandra Clemente è (anche) assessore ai lavori pubblici, dovrebbe battersi per ripristinare quell'infrastruttura chiusa da sei mesi che sta mettendo in ginocchio la città, e siamo certi che lo sta facendo; dovrebbe pure fornire spiegazioni alla città sui ritardi e sulla lentezza, e siamo certi che fino ad ora non l'ha fatto. Se l'è cavata con qualche comunicato ufficiale smentito dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati