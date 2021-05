«Alessandra Clemente come Miss Piggy», l'offesa del consigliere di Fratelli d'Italia

«Stamattina per l'ennesima volta l'assessore Clemente non è venuta in aula a rispondere ai question time a lei indirizzati. La cattiva educazione dell'assessore non fa altro che confermare il basso livello culturale e di rispetto per le istituzioni che hanno questi personaggi che hanno affossato Napoli. Mi ricorda tanto il personaggio dei Muppet, la signorina Piggy sempre allegra come se il mondo girasse intorno a lei e che anche nei momenti più critici, quando tutto intorno crollava, non si rendeva conto della situazione reale». Lo dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale campano e consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia, polemizzando con Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, lavori pubblici e giovani del Comune di Napoli, candidata a sindaco di Napoli. Il comunicato diffuso da Nonno è accompagnato da un allegato, da lui stesso definito «foto satirica», con l'immagine di Miss Piggy, maiale antropomorfo tra i principali personaggi del Muppet Show.

