Alis, la sfida di Grimaldi: «Con noi crescono il Paese e l'occupazione»

Domenica 29 Aprile 2018, 14:23

«Alis è l'associazione che ha individuato la strada giusta e tracciato una rotta precisa per far crescere il Paese e le aziende. Abbiamo dato una voce all'imprenditoria italiana e, con la sfida della intermodalità, facendo rete con le aziende, con le migliori energie, con le buone pratiche, abbiamo creato 15.00 posti di lavoro in un anno». Così Guido Grimaldi, presidente di Alis (Associazione logistica della intermodalità sostenibile) parlando a Sorrento dove si è conclusa la due giorni dell'associazione. «Da imprenditore, da giovane imprenditore meridionale sono orgoglioso. Dei risultati, della collaborazione con le università e gli Its, delle risposte concrete date. E ne daremo ancora, perché altri 1.000 lavoratori serviranno ancora come è emerso dai lavori di questi giorni» ha aggiunto.Il numero uno di Alis ha parlato di Mezzogiorno: «Con più efficienza, con la riduzione dei costi, con l'innovazione si evita la delocalizzazione, dall'Italia e dal Sud. È fondamentale, e i numeri sono dalla nostra parte». Sul palco, per l'ultima sessione, il direttore generale per la vigilanza sulle AdSP ed il trasporto marittimo, il presidente del Rina e nove presidenti delle Autorità di Sistema portuale del Paese: «Anche questo un eccellente risultato, dobbiamo lavorare insieme, crescere e continuare a fare sistema» ha concluso Grimaldi.