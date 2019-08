Nuovo asse M5S-Pd anche in Campania: Di Maio gioca la carta Costa per conquistare i dem

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 31 Agosto 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alla fine l'accordo si farà e ne siamo convinti tutti per ora si procede facendo due passi avanti e uno indietro, ma la maggior parte di noi non pensa che possa saltare tutto». Mentre la trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il Pd va avanti al ritmo di frequenti stop & go, uno dei parlamentari M5s presenti ai tavoli delle negoziazioni spiega che il destino sembra ormai tracciato. Non si tratta solo di una questione interna ai Palazzi romani, ma la faccenda si allarga anche a livello locale. Non è un caso che ieri alcuni grillini campani abbiano pure avanzato a Di Maio la proposta di tenere fuori dalla lista dei ministri quel Sergio Costa, titolare fino ad oggi del dicastero dell'Ambiente, per poter spendere il suo nome più in là, quando in primavera ci sarà da votare anche in Campania per la guida della Regione.