Martedì 15 Ottobre 2019, 08:36

L'abbraccio sempre più stretto tra M5s e Pd potrebbe rivelarsi mortale per il governatore De Luca. Con il passare delle ore il flirt tra Pd e M5s per le regionali inizia a diventare una liaison. Con Beppe Grillo che apre e Nicola Zingaretti che incassa e ringrazia. E, ieri, in un giorno solo dalla Campania arriva un generale apprezzamento all'alleanza che, però, è anche un accerchiamento al governatore uscente. Perché è noto come sul nome dell'ex sindaco di Salerno non ci sia convergenza. Anzi. E il suo nome chiude a qualsaisi ipotesi di alleanza.