«Napoli è una città speciale, si vede subito che ha una marcia in più, e la Campania è una regione meravigliosa e ricca di risorse e di opportunità produttive». L'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar, ha appena concluso la visita di due giorni nel capoluogo campano e si dice soddisfatto: in quarantott'ore ha avuto un giro vorticoso di incontri con rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico e culturale, con i rappresentanti dell'associazionismo.

Ambasciatore, tracciamo un bilancio degli incontri avuti a Napoli.

«Sono veramente soddisfatto. Dagli incontri che si sono succeduti sono emersi spunti di reciproco interesse ad un interscambio che rafforza l'amicizia tra le nostre due nazioni. Israele è molto interessata a sviluppare la rete di collaborazione sui piani industriali, commerciali, accademici e di ricerca, per non parlare delle possibilità di ampia collaborazione nel settore della cultura».

Partiamo dall'incontro con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

«Un incontro sicuramente costruttivo. Con il governatore abbiamo discusso di diversi argomenti, ma soprattutto di nuove tecnologie da dedicare al settore dell'agricoltura, che è molto forte nella vostra regione, di risorse idriche e di aerospaziale. Tutte opportunità che contiamo di sfruttare. Ho ricordato che già lo scorso anno il governo israeliano volle puntare sulla città di Napoli per organizzare presso il polo universitario di San Giovanni a Teduccio un convegno di alto profilo, insieme con Confagricoltura e l'Università Federico II, interamente dedicato all'agritech. Fu un vero successo, perché - oltre alla partecipazione di molti ministri - da quelle giornate di incontri si sono sviluppate relazioni tra aziende e start up israeliane e imprese italiane, con un reciproco beneficio».

E per il prossimo futuro cosa dobbiamo aspettarci?

«Abbiamo prospettato al presidente De Luca la possibilità di organizzare per il prossimo anno un altro grande meeting in collaborazione con la Regione Campania dedicato all'acqua e alle tecnologie di altissima innovazione che sfruttano i nano-satelliti per ridurre lo spreco delle risorse idriche: De Luca ha dato la sua disponibilità a chiudere in tempi rapidi questo accordo, spiegandoci che la Campania continua purtroppo ad avere un grave handicap in termini di perdita di acqua».

Ci parli degli altri incontri avuti a Napoli.

«Con il sindaco Manfredi abbiamo avuto un lungo e cordiale colloquio. Manfredi, quando era presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, ha sempre avuto ottimi rapporti con Israele. Ho incontrato anche i rettori Lorito, della Federico II, e Tottoli dell'Orientale: anche sul piano accademico la tradizione dei rapporti con le vostre università è robusto e duraturo, ma noi vogliamo svilupparlo ulteriormente».

Un vero tour de force, il suo. Ha avuto altri contatti?

«Con il presidente dell'Autorità Portuale, Andrea Annunziata, si è discusso di cybersicurezza. Il presidente è molto attento a queste tematiche e abbiamo spazio per accordi di cooperazione. Poi ho conosciuto i vertici del Museo Madre, un incontro stimolante e foriero di collaborazioni che coinvolgeranno in esposizioni anche qui a Napoli di artisti israeliani. Tra l'altro ho potuto constatare che il Madre è un museo bellissimo! E, a proposito di cultura, non poteva mancare una tappa al vostro giornale, testata storica del Sud. L'incontro con il direttore Francesco de Core è stata un'altra ottima occasione di confronto sui temi dell'attualità nazionale e internazionale».