Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 12:36

Amazon annuncia l’apertura di un nuovo deposito di smistamento ad Arzano per rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori. La nuova struttura creerà circa 180 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, tra i dipendenti del sito e gli autisti dei fornitori di consegna.È di oggi l'annuncio di Amazon. La nuova struttura di Arzano sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella sua rete di trasporti per espandere velocizzare le spedizioni per i clienti. Amazon sta aiutando i fornitori locali di servizi di consegna a far crescere il proprio giro di affari e aggiunge capacità e flessibilità alla sua rete di consegna per soddisfare la crescente domanda dei clienti.Nel deposito di smistamento da 13.000 metri quadrati di Arzano, Amazon creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 150 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon in Campania.«Questo è il primo investimento nel Sud Italia da parte di Amazon che punta a coinvolgere il Mezzogiorno finora dimasto ai margini del processo di trasformazione digitale. L’auspicio è che aziende come Amazon utilizzino le risorse del nostro Paese sia come piattaforma logistica, ma anche e soprattutto valorizzando le idee e il talento dei nostri giovani» la nota del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. L’Assessore alle attività produttive e alla ricerca scientifica della regione Campania, Antonio Marchiello, ha aggiunto: «L’Amministrazione regionale è vicina a tutte le aziende che come Amazon stanno prevedendo nuovi insediamenti in Campania».Il sito di Arzano nasce nel segno dell'espansione verso il Sud di Amazon, che dal 2010 ha investito prima a Castel San Giovanni, poi a Milano, quindi, nel 2017, a Passo Corese (Rieti) e Vercelli, allargandosi negli ultimi due anni in tutto il centro e il nord.