Ambulanze a Napoli, il prefetto ai manager dopo i tagli ai medici del 118: «Garantite il servizio»

Le aggressioni, la sicurezza del personale impiegato sulle autoambulanze del 118, la funzionalità del servizio, il collegamento telefonico interforze, il completamento della rete delle telecamere sui mezzi di soccorso e nelle accettazioni degli ospedali ma anche l'attenzione particolare, in questo momento pandemico, da dedicare alla salvaguardia di un anello fondamentale del Servizio sanitario nazionale come è la rete dell'emergenza. Sono stati questi i temi all'ordine del giorno affrontati ieri, in videoconferenza, nel tavolo di lavoro convocato dal Prefetto di Napoli Marco Valentini a cui hanno partecipato Antonio Postiglione, direttore generale del dipartimento salute di Palazzo Santa Lucia, i manager delle tre Asl napoletane, Ciro Verdoliva per Napoli centro, Antonio D'Amore al timone della Napoli 2 nord e Gennaro Sosto per l'Asl Napoli 3 sud e il responsabile della centrle del 118 Giuseppe Galano. In collegamento anche le forze dell'Ordine rappresentate dai comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il Questore e il capo della Polizia Municipale.

Il prefetto Valentini ha chiesto ai manager della Sanità un minuzioso resoconto sulla funzionalità dei sistemi di collegamento che consentono alle ambulanze del 118 e alle Centrali operativi di comunicare direttamente tra loro. Richieste di delucidazione giunte anche sullo stato di avanzamento dei lavori per il completamento delle reti di monitoraggio tramite Gps per la geolocalizzazione e per le telecamere da montare sia sui mezzi di soccorso sia nelle prime linee degli ospedali secondo un progetto concepito due anni fa in chiave antiaggressioni. Fari puntati infine, da parte di Valentini, sulla vertenza relativa ai tagli in busta paga scattati per i medici convenzionati del 118 costretti a rinunciare al 25 per cento della busta paga (circa 800 euro) e a dover restituire con la trattenuta di un quinto dello stipendio circa 50mila euro per una indennità oraria di 5,16 euro all'ora riconosciuta nel 1999 come incentivo per il passaggio di medici della continuità assistenziale sulle ambulanze ma dimenticata nel 2005 alla sigla del contratto di lavoro integrativo regionale della categoria in quanto assorbita in altre voci stipendiali considerate ominocomprensive. Il Prefetto ha tenuto a sottolineare che da parte del Governo e dei ministeri c'è molta sensibilità e attenzione anche a questo tema. È toccato a Postiglione spiegare che la richiesta alle Asl di recuperare le indennità scaturisce da una iniziativa della Corte dei conti che, in altre regioni, sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale, ha avviato istruttorie e indagini in tale senso. Sulla vicenda l'intersindacale della dirigenza medica insieme ai sindacati di categoria della medicina del territorio, sono mobilitati e oggi terranno un confronto plenario per deliberare le azioni da mettere in campo a salvaguardia dei medici convenzionati del 118. In Campania già nella Asl di Caserta e a Napoli 3 sud nei mesi scorsi è scattata la scure. Ora tocca alle altre Asl napoletane. «Martedì scorso i medici in servizio del 118 e le organizzazioni sindacali di categoria sono stati convocati presso l'Asl Napoli 2 Nord - avverte una nota dello Smi - per ascoltare una decisione già presa ossia l'immediata sospensione in autotutela della indennità aggiuntiva di 5,16 euro per i medici». «Abbiano ottenuto la sospensione del procedimento - aggiunge il segretario regionale Smi Luigi De Lucia - e per questo mese la retribuzione è salva ma la stessa Asl ci ha convocato in un nuovo tavolo per ridiscutere il punto».

Ma facciamo un passo indietro: «Il 3 novembre del 1999 si istituiva con delibera della Giunta Regionale il Servizio del 118 - spiega Giovanni Senese, responsabile nazionale per la Continuità assistenziale del Sindacato medici italiani - un servizio nuovo, connotato come lavoro usurante e caratterizzato da elevato rischio fisico nella stessa delibera. Si riconosceva dunque la necessità di una remunerazione aggiuntiva a chi lasciava la guardia medica per lavorare sul 118. Nel 2005 un'interpretazione capziosa dell'iter giuridico del contratto di lavoro per la medicina generale attribuisce alla generica indicazione di omnicomprensività l'azzeramento della attribuzione aggiuntiva che invece si fonda sulla differenza tra due fattispecie diverse». Indennità che sarebbe stata concessa temporaneamente, nelle more di successivi accordi tra le parti sindacali. Ma l'espressione nelle more non implica alcuna condizione risolutiva - secondo il sindacato - da avverarsi alla stipula del successivo accordo di lavoro. Se la Regione Campania non darà risposte concrete dicono i sindacati all'unisono. ci sarebbe l'abbandono massivo del servizio da parte dei medici. Invocata una presa di posizione politica, da parte della Regione, risolutiva della vertenza.

