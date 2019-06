Ambulanze sui traghetti, stop ai divieti dopo il summit in prefettura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Giugno 2019, 07:30

Alla fine è prevalso il buon senso: gli ammalati delle isole potranno essere trasportati in ambulanza sui traghetti. La svolta ieri mattina in prefettura: già da lunedì, seguendo una particolare disciplina, le ambulanze con i malati potranno salire sui traghetti e, soprattutto, i malati potranno restare sotto osservazione sulle lettighe all'interno dei mezzi di soccorso. L'intervento del prefetto Carmela Pagano si è rivelato risolutivo, riportando la materia nell'ambito delle specifiche competenze, senza forzature e inutili bracci di ferro. Diciamo subito che la soluzione individuata serve a fronteggiare la situazione in attesa di un pronunciamento interpretativo delle disposizioni legislative che l'ammiraglio Pietro Vella, ha chiesto al comando generale delle Capitanerie di porto. «Occorrono disposizioni interpretative che possono aiutare a risolvere il problema. I margini ci sono per poter disporre appositi spazi e procedure per ospitare ambulanze con malati a bordo dei traghetti. Si tratta di disciplinare la materia tenendo sempre ben presente che parliamo di un terzo livello di assistenza che viene dopo l'elisoccorso e l'idroambulanza. Si tratta per lo più di garantire il trasporto di ammalati che hanno bisogno di raggiungere gli ospedali per seguire protocolli di cure specifiche».