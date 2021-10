Tutto sulla Merkel, la presentazione del libro di Massimo Nava a Napoli

Lei è Angela Merkel, personaggio eccezionale per sedici anni al potere in Germania, alla guida dell’Europa e da poche settimane arrivata alla fine del suo mandato. «Una donna che, per farsi strada nella politica tedesca e imporsi sulla scena internazionale, ha affrontato prima un mondo di divieti e poi un mondo di uomini.

Tra questi Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Donald Trump, Gerhard Schroeder, che nei suoi confronti, si sono posti un po’ sopra le righe, con diverse sfumature di arroganza, supponenza, perfino volgarità». La descrive così Massimo Nava, grande firma del Corriere della Sera, oggi come editorialista, in passato da corrispondente da Parigi e inviato sui principali avvenimenti italiani e internazionali. Nava è autore di una importante biografia, «Angela Merkel – La donna che ha cambiato la storia» (Rizzoli, pagg.366, euro 19) che si presenta giovedì 7 ottobre presso la sede della Fondazione Premio Napoli in piazza del Plebiscito alle 17,30. Con l’autore ne discutono il presidente del Premio Napoli, Domenico Ciruzzi, il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico, la giornalista Titti Marrone e la direttrice del Goethe Institut Carmen Morese.