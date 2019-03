Anm allo sbando, la Regione: «Il Comune di Napoli abbandona l'azienda»

Giovedì 21 Marzo 2019, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo aver portato l'azienda di trasporto pubblico di cui è proprietario al cento per cento sull'orlo del fallimento, e dopo aver più volte annunciato di voler continuare con l'affidamento diretto, oggi il Comune di Napoli cambia idea a pochi mesi dalla scadenza del contratto e ci comunica che non intende più gestire l'azienda. La demagogia di questi mesi sta emergendo chiaramente» dice Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della quarta commissione. «A questo punto si pone un problema drammatico di organizzare una gara. Il presupposto è che anche il Comune decida quante risorse stanzia, ma al momento non vi alcuna certezza» aggiunge Cascone. «Cercheremo di seguire con l'attenzione dovuta la vicenda dell' Anm, per evitare che questo disastro amministrativo si scarichi sui lavoratori e i cittadini di Napoli. Il percorso della gara è un percorso lungo e complesso e nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto gestore, auspichiamo e lavoreremo affinché Anm possa continuare a gestire temporaneamente il servizio urbano» conclude Luca Cascone.«La frittata è fatta. Ora vogliamo sapere il sindaco che cosa si inventerà. Ha più volte sottovalutato i rischi del mancato rinnovo del contratto di servizio e schernito le nostre sacrosante preoccupazioni. Speriamo che la decisione del Comune di non gestire più Anm non incida sulle prossime decisioni dei commissari nominato dal Tribunale fallimentare». Lo dice Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania.