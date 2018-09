Caso Anm Napoli, bocciato il bilancio 2016: rosso a 59 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 11:30

Doccia fredda per l'Anm sul bilancio 2016, che si chiude con perdite molto maggiori del previsto: 59 milioni di euro, rispetto ai 27 inseriti nel piano del concordato. Il documento è stato presentato ieri sera in assemblea dei soci accompagnato da un parere della società esterna di revisione legale dei conti di «impossibilità ad esprimere un giudizio», con una lunga serie di rilievi e criticità, nonché perplessità anche sulla continuità aziendale, appesa ancora al filo del concordato. È il secondo giudizio sospeso consecutivo sui conti dell'Anm. I revisori legali si erano già espressi con gli stessi termini anche sul bilancio 2015, l'ultimo approvato, l'anno scorso, prima che l'azienda a dicembre portasse i libri in Tribunale per la richiesta di concordato fallimentare. Nella relazione, la società di revisione solleva forti dubbi sui crediti non riscossi e congelati da Anm per prudenza poco prima di presentare il piano: circa 25-30 milioni accantonati tra cui 9 milioni dal Comune - che contribuiscono ad aumentare le perdite 2016. Troppi, per gli esperti, che hanno analizzato nel parere tutte le poste, suggerendo anche i correttivi, che l'Anm potrà apportare al documento nei prossimi giorni. Il bilancio 2016, intanto, assieme al parere dei revisori sarà trasmesso al Tribunale, che li aveva richiesti a luglio nei rilievi al piano concordatario - l'udienza è fissata per mercoledì Ma potrebbe anche non incidere negativamente sull'esito del concordato. Se dovessero essere riconosciuti più soldi del previsto all'Anm, infatti, potrebbe aumentare anche la massa destinata ai creditori.