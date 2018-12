Anm Napoli, ok al concordato fallimentare: immobili in vendita per fare cassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Dicembre 2018, 07:00

Un anno di lavoro fatto di alti, bassi e soprattutto paure da far tremare le vene ai polsi, ma ieri intorno a mezzogiorno dal Tribunale di Napoli, la sezione fallimentare - presidente Gian Piero Scoppa - è arrivato l'attesissimo sì alla procedura di concordato preventivo per Anm. La telefonata è arrivata in Comune e al presidente della Napoli holding e ideatore della procedura concordataria Amedeo Manzo e naturalmente a Nicola Pascale, amministratore dell'azienda. L'Anm - dunque - non fallirà perché il piano quinquennale presentato per il salvataggio ha convinto il Tribunale dopo un lungo braccio di ferro. Due gli assi nella manica calati - e chissà se è solo un caso, il 19 settembre quando si festeggia il patrono San Gennaro - che hanno cambiato le sorti della partita. Vale a dire i 54 milioni versati dal Comune ad Anm a copertura del bilancio 2017 e l'aumento a una media del 60% del risarcimento da dare ai creditori distinti in varie fasce. A questi due fattori se ne deve aggiungere un terzo, ovvero la certificazione delle agenzie di rating del piano e dei conti dell'azienda.