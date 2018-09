Anm Napoli, fumata nera: non passa il bilancio, torna l'incubo crac

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 07:00

Alta tensione in Anm. L'assemblea dei soci convocata mercoledì sera per approvare il rendiconto 2016 è saltata perché mancava il parere della società esterna di revisione dei conti. L'approvazione del bilancio è una delle condizioni poste dal Tribunale Fallimentare nei rilievi al piano del concordato. Ed è corsa contro il tempo, perché il documento contabile va approvato prima dell'udienza, prevista, salvo rinvii dell'ultimo minuto, per mercoledì prossimo. Le ultime ore, quindi, sono state concitatissime. L'Anm ha chiesto ufficialmente alla società dei revisori il parere. I ritardi sarebbero legati alla necessità di avere tutta la documentazione. E una nuova assemblea dei soci Anm è convocata per stasera. Bisognerà approvare il bilancio entro mezzanotte. «Invitiamo tutte le parti interessate commenta Nino Simeone, presidente commissione Trasporti al senso di responsabilità per chiudere positivamente questa difficile vertenza e salvare l'azienda del trasporto pubblico di Napoli. In questi mesi sono stati fatti enormi sacrifici, sia da parte dei cittadini che dei lavoratori, che sarebbe ingiusto e inaccettabile vanificare».