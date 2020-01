Anm Napoli verso la liquidazione, de Magistris punta sugli stranieri

Dopo l'ammutinamento degli autisti in difesa di un collega che dormiva in servizio, il sindaco Luigi De Magistris minaccia di non finanziare più Anm con 54 milioni e di chiuderla, ma in realtà ci sono sulla sua scrivania lettere d'intenti provenienti anche da aziende francesi, tedesche e inglesi pronte a entrare nell'affare del trasporto pubblico locale di Napoli e sostenere Anm alla gara per le tratte che deve indire proprio la Regione. Intanto a 24 ore dal paralisi dei bus su sulle linee principali, gli stessi 63 mezzi che giovedì erano stati giudicati dagli autisti inadeguati a uscire in strada, ieri sono tornati miracolosamente in servizio.

Un motivo in più per cercare di dare una sterzata all'azienda: nella sostanza l'ex pm punta su privati stranieri per affrontare lo sfascio. L'anticamera di una privatizzazione piena o a metà nel caso il Comune mantenesse la gestione. «Siamo già proiettati verso altri orizzonti, se non si cambia registro sarà inevitabile a questo punto mettere l'azienda sul mercato» racconta l'ex pm. Insomma, tra i due eterni litiganti un altro terreno di sfida: i trasporti. Con l'annuncio di De Luca che inevitabilmente sa anche di propaganda elettorale atteso che a maggio si vota per l'ente di Santa Lucia e l'ex sindaco di Salerno è a caccia della riconferma.

Nelle stessa mattinata in cui il sindaco si sfoga contro l'azienda dei trasporti, il governatore De Luca fa il punto della situazione e rilancia una sorta di modello-Milano «senza demagogia, senza vendere illusioni - dice - perché non possiamo affossare le aziende risanate. Serve un piano industriale, avere tranquillità finanziaria e se il piano regge, se abbiamo le risorse credo che possiamo avviarci anche in quella direzione». Quindi la stoccata: «In Campania c'è una grande anomalia. La nostra competenza è su Eav e sui servizi con Trenitalia: questo comparto funziona. Eav ha bilanci in attivo, fa assunzioni, acquista pullman e treni. Poi abbiamo delle criticità che riguardano Anm e Ctp. Ora evidente che non possiamo reggere in questa situazione». De Luca infine ricorda di avere aiutato Anm «rinunciando a undici milioni di crediti per non appesantire la situazione dell'Anm». Come dire che il sindaco - anche metropolitano - ha le responsabilità del pessimo servizio fornito da Anm e Ctp.

De Magistris questa volta fa sul serio, si aspettava che dopo il salvataggio dal fallimento concordato con il Tribunale, dalle maestranze arrivassero segnali positivi. Invece la musica non è cambiata: «Non abbiamo salvato Anm per vedere un dipendente che si fa una stanza all'interno del deposito per dormire o per fare un favore a qualcuno». Quindi nella consueta intervista a Canale 21 con il direttore Gianni Ambrosino traccia il futuro molto prossimo dell'Azienda: «I cittadini saranno contenti nel momento in cui le funicolari funzioneranno anche di sera, bus e metro non interromperanno il servizio. Noi abbiamo degli obiettivi certi: a breve avremo un direttore generale e un direttore del personale» spiega. Un avvertimento al manager Nicola Pascale - non il primo - che dichiara di «non sentirsi in bilico». Tuttavia con l'arrivo di un direttore generale e un altro del personale il suo ruolo verrà come minimo molto ridimensionato.

De Magistris sul futuro è molto esplicito: «Entro il mese il tram arriverà fino a Poggioreale e a febbraio raggiungerà la zona orientale. Nello stesso mese avremo anche i filobus, entro l'anno avremo anche 200 autobus». E qui arriva l'affondo: «Abbiamo bisogno che i dipendenti vivano questa sfida con responsabilità e orgoglio nell'interesse della città, altrimenti qualcuno si è messo a sabotare, commette reati o persegue altri interessi. Sarà inevitabile a questo punto mettere l'azienda sul mercato: un fallimento che mi dispiacerà, perché preferisco sempre proprietà pubblica e funzionamento dei servizi. Ma a me da sindaco importano più i servizi, e questi sono la priorità».

E Anm sul mercato è già una mezza realtà, ce la sta portando Amedeo Manzo presidente della Napoli Holding: «Ci stiamo preparando a partecipare alla gara, credo che quello della Regione sia al momento solo una idea. Noi alla gara parteciperemo e vedremo quanto metterà sul piatto la Regione. Certo i 58 milioni che versa per Anm non basteranno più. Il servizio è a carico della Regione che deve appaltare, se venisse un terzo come Eav dovrebbe mettere anche i soldi che adesso mette il Comune». Manzo però ha il suo asso nella manica: «Si dicono e si sentono tante cose noi parteciperemo alla gara e non è detto che ci andremo da soli, stiamo valutando offerte che ci stanno arrivando dall'estero. Detto questo, le gare non sono solo finanziarie c'è anche un aspetto tecnico e nonostante il buon lavoro del mio amico Umberto De Gregorio all'Eav, mi sembra che non manchino i problemi basta vedere la Circumvesuviana».

