Anna Del Sorbo confermata alla Presidenza del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli

Mettere le ‘imprese al centro’, partendo dai territori, dalla loro conoscenza, puntando al coinvolgimento della base associativa, promuovendone la partecipazione. E’ l’obiettivo primario del programma di Presidenza di Anna Del Sorbo, confermata alla guida del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli. Quattro gli assi tematici portanti su cui si baseranno strategia e azioni del Gruppo Piccola Industria finalizzate allo sviluppo produttivo: - Education, Formazione e Innovazione; - Internazionalizzazione; - Credito e Finanza; - Responsabilità sociale d’impresa.

Anna Del Sorbo è Direttore Generale di Idal Group, impresa manifatturiera attiva nel settore della cantieristica navale sia per new building che per manutenzioni e riparazioni.

Accanto a Del Sorbo, l’Assemblea del Gruppo Piccola Industria ha eletto Vice Presidenti Marco De Angelis (Gematica Srl) e Salvatore Formisano (Coral Orafa Mediterranea Srl). Completano il nuovo Consiglio Direttivo: Flavio Autieri, Giuseppe Bruno, Gioia De Simone, Arcangelo Fornaro, Nicola Gimmelli, Simona Lanzillo, Giovanna Mascolo, Gianna Mazzarella, Giuseppe Nebbia, Rossana Russo.

All’Assemblea del Gruppo Piccola Industria, introdotta dal Presidente di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, e dal Vice Presidente Uin Costanzo Jannotti Pecci, è intervenuto Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria, che si è soffermato tra l’altro sui diversi e possibili scenari di utilizzo delle risorse del Pnrr quale significativa opportunità con particolare riguardo al Mezzogiorno d’Italia.