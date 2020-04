Appalti, i costruttori della Campania: no ai ribassi e «al codice», sì alla trasparenza

La ripresa nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici deve avvenire con l'applicazione di «semplici regole» che partano dalla «semplificazione delle procedure, dalla totale trasparenza di ogni stazione appaltante con l'accantonamento dell'attuale 'codice degli appalti', dalla realizzazione presso ogni ente di un elenco di imprese accreditate le quali si dimostrino disponibili ad eseguire le opere previste nel programma stabilito». Ne è convinta l'ATC (Associazione tecnici e costruttori) della Campania, presieduta da Rossano Ricciardi, che, nei giorni in cui il Paese si misura con i problemi posti dall'emergenza coronavirus, avanza proposte per la Fase 2 ma anche per il futuro in un comparto cruciale per l'economia campana e meridionale.



«Occorre dire basta all'anomalia che affligge il settore dei lavori pubblici, vale a dire il ribasso sui prezzi a base di gara - sottolinea Nicola Saccardo, segretario organizzativo dell'ATC - ormai i valori comuni superano spesso il 40 per cento o addirittura il 57% come è emerso in una delle ultime gare della Consip». I progetti, secondo l'ATC, «dovranno prevedere la lottizzazione delle opere per consentire la realizzazione degli appalti a più imprese». L'aggiudicazione, spiega Saccardo, «potrebbe avvenire per estrazione, senza ribassi, con rotazione delle imprese le quali prima della partecipazione devono accettare che l'opera sia realizzabile, che il progetto sia coerente, che ci sia il rispetto dei tempi di esecuzione, che si utilizzino materiali di qualità, possibilmente italiani, e manodopera idonea con la rinuncia a qualsiasi forma di riserva, variante, subappalto; l'opera deve essere realizzata secondo il progetto e con i fondi messi a disposizione».



A parere dell'Associazione tecnici e costruttori «ogni impresa si potrà accreditare solo presso tre/quattro enti e non potrà partecipare ad una nuova estrazione se non avrà completato almeno il 75 per cento dell'opera che sarà certificata dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento e a patto che la regolarità e qualità dell'opera in corso soddisfi il committente». Sono proposte, sottolinea Nicola Saccardo, che possono dare più forza «alle stazioni appaltanti» le quali «non saranno più costrette ad accontentarsi di opere di scarsa qualità giustificate dagli appaltatori per aver praticato ribassi eccessivi».



Conclude l'ATC: «I ribassi azzardati spesso causano il tracollo finanziario delle imprese che tentano di eseguire l'opera a regola d'arte, mentre non di rado viene compromessa la qualità dei lavori e delle infrastrutture eseguite; occorre dire basta all'utilizzazione del subappalto, mascherato con distacchi di manodopera a micro ditte 'cottimistè che nascono e chiudono dopo poco tempo e a volte evadono il pagamento di tasse e contributi. Senza considerare, infine, che con l'applicazione della trasparenza e della velocità negli appalti si eviterebbero le innumerevoli pendenze giudiziarie determinate da tantissimi ricorsi». © RIPRODUZIONE RISERVATA