Venerdì 14 Giugno 2019, 09:37

Intensa giornata napoletana, martedì, per il premier Giuseppe Conte. Il capo dell'esecutivo ritorna dopo più di sei mesi dall'ultima volta (era il 23 novembre) in città e lo fa con un taglio e un protocollo meno istituzionale. Per visitare, ma tutti i dettagli non sono stati ancora resi noti dal cerimoniale di palazzo Chigi, le eccellenze dell'associazionismo e delle imprese partenopee.IL TOURSi inizia la mattina con un convegno sul Sud presso la fondazione Salvatore in viale Gramsci, con le università Federico II e suor Orsola Benincasa. Si discute di Mezzogiorno e delle prossime sfide del federalismo che vorrebbe portare a casa proprio l'esecutivo guidato da Conte. Presenti il sindaco Luigi de Magistris e il governatore De Luca ma l'invito è stato fatto a tutti i presidenti del Mezzogiorno. Un incontro che porterà via tutta la mattinata al premier prima di infilarsi in un pomeriggio dedicato al volontariato, alla lotta alla criminalità e all'eccellenza dell'Apple center di San Giovanni a Teduccio.