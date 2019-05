Giovedì 30 Maggio 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 13:41

Approvati dalla Regione Campania gli elenchi delle graduatorie provvisorie relative al bando #ioStudio 2018/2019. Il provvedimento riguarda l'assegnazione di 14.054 borse di studio ad altrettanti studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania.Ogni borsa di studio ha un valore di 400 euro ed è finalizzata all'acquisto di libri di testo, prodotti, beni e servizi mirati a offrire agli studenti maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Con la pubblicazione dell'elenco provvisorio degli assegnatari, la Regione Campania ha espletato tutti i passaggi di sua competenza previsti dal Bando. La graduatoria sarà ora soggetta a verifiche e controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur).Sarà possibile presentare eventuali osservazioni sull'esito della domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sul BURC prevista in via straordinaria per il giorno 31/05/2019. «Con questo provvedimento - spiega l'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini - confermiamo il nostro forte impegno a favore dei giovani e del mondo scolastico. Per il secondo anno consecutivo investiamo sul diritto allo studio dando a tanti giovani che vivono in condizioni di difficoltà e alle loro famiglie un valido sostegno per affrontare il peso economico del percorso formativo. La pubblicazione degli elenchi giunge al termine di un intenso lavoro da parte dello staff dell'assessorato. Uno sforzo enorme che ci ha permesso quest'anno di ampliare la platea di assegnatari. L'obiettivo è quello di dare a tutti i nostri giovani le stesse opportunità di formazione e di realizzazione personale contrastando allo stesso tempo la dispersione scolastica». Tutte le informazioni relative al bando saranno disponibili sia sul portale della Regione Campania che sul sito di ioStudio Campania all'indirizzo iostudio.regione.campania.it.