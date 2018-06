«Fino ad ora l'unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i cornisti in riferimento alla vicenda della nave Aquarius.

