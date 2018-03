Napoli, arancioni al bivio: rimpasto e nomine per arginare il M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Marzo 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 10:59

La sensazione è che in demA - a iniziare dal suo fondatore, il sindaco Luigi de Magistris - quel futuro che sembrava avere le porte spalancate e colorate di arancione non sia più così foriero di grandi aspettative. L'onda grillina ha tolto spazio e certezze, così a de Magistris non resta che ripartire dal rilancio di Napoli - con la nomina dei manager delle partecipate a iniziare da Anm e dal rimpasto di giunta - per arrivare al congresso di demA di maggio con vista sulle Europee e da lì dare il senso di una nuova svolta. Il progetto di candidatura alle Regionali nel 2020 è quello che più intriga ma si è complicato molto dopo il 4 marzo. In questo senso le Europee dell'anno prossimo con il sindaco candidato non sono una ipotesi da escludere a priori.