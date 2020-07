Area ex Nato a Poggioreale, M5S scrive a Costa: il Comune è colpevole di degrado e abbandono

«A Poggioreale c'è un'area, alle spalle del Centro Direzionale, in via Vesuvio, completamente abbandonata a sé stessa. Un'enorme spazio di 30mila metri quadrati (4 volte un campo da calcio), denominato ex Nato, diventato discarica a cielo aperto e lasciato all'incuria e al degrado negli ultimi anni». Lo denuncia, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto il quale, insieme con altri 16 senatori del Movimento 5 Stelle ha chiesto, in una interrogazione scritta, al Ministro dell'ambiente Sergio Costa «se è a conoscenza dei fatti esposti e di monitorare che l'amministrazione comunale si attivi per garantire la messa in sicurezza dell'area».



«Il terreno, di proprietà del comune di Napoli, - spiega il senatore - è stato affidato nel 2008 alla società Agorà 6 in ottemperanza a un Project Financing. Dopo un breve periodo di attività per ripristinare il luogo e renderlo proseguimento del Centro Direzionale i lavori sono stati interrotti ed è partito un contenzioso tra il Comune di Napoli e la società concessionaria. 9 anni di nulla. Il comune a febbraio 2020 ha emanato un'ordinanza in cui intimava ad Agora 6 di iniziare una bonifica entro 120 giorni. In caso contrario avrebbe provveduto esso stesso». «Ecco, i giorni sono passati ma, a oggi, la bonifica non è ancora avvenuta e la discarica a cielo aperto è ancora lì tra le palazzine del Rione Luttazzi e a pochi metri dal Tribunale di Napoli», conclude Presutto.