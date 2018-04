Armatori, la nuova sfida della logistica per l'export

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Aprile 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 10:26

Dodici nuove navi, otto già in costruzione. Dalla Grecia è in arrivo l'aliscafo più grande del mondo e la Superfast12 una modernissima unità. E non basta: è entrata ufficialmente in flotta anche l'altra unità (la prima era già di Grimaldi) della TtLine, la Cartour. Manuel Grimaldi, l'armatore che vanta primati globali nel trasporto di passeggeri e merci, ha scelto la due giorni Alis di Sorrento, l'associazione di imprese per una logistica efficiente e sostenibile, per rilanciare alla grande sul piano delle commesse navali e anche per rintuzzare, una per una, quelle che ha definito «accuse pretestuose per conservare privilegi e finanziamenti pubblici che non hanno più nessuna ragione di essere». Nel mirino, senza mai nominarlo, Vincenzo Onorato, l'armatore di Moby e Tirrenia che da anni ormai spara ad alzo zero contro Grimaldi colpevole, suo dire, di cogliere i benefici della bandiera italiana pur favorendo l'occupazione di marittimi extracomunitari.E Grimaldi questa volta non ha giocato in difesa, nonostante la contestazione di un gruppo di marittimi che ha inscenato una protesta pacifica all'ingresso del centro congressi Hilton di Sorrento. Sono i Marittimi per il futuro, circa 160 arrivati da Torre del Greco con un treno della Circumvesuviana per far sentire la loro voce: si battono da mesi per il lavoro e per protestare contro il massiccio impiego di extracomunitari su navi battenti bandiera italiana. Sostengono che la categoria dei marittimi italiani è penalizzata da armatori che, invece, ottengono sgravi finalizzati all'occupazione fi marittimi italiani. L'ex presidente di Confitarma davanti alla platea Alis, presieduta dal figlio Guido, e stuzzicato dalle domande di Bruno Vespa, però è passato all'attacco. «Che senso ha - si è chiesto, riferendosi evidentemente al gruppo Onorato - fare l'armatore privato e poi intascare 70 milioni di euro ogni anno dallo Stato per i collegamenti con la Sardegna e 20 milioni per i collegamenti con l'isola d'Elba? È facile così fare la concorrenza ad altri piccoli armatori che fanno le stesse linee senza contributi. E, si badi bene, si tratta di finanziamenti non ancora autorizzati dell'Europa. Noi siamo contrari agli aiuti soggettivi. Abbiamo da sempre portato avanti questa linea. Gli aiuti devono andare al settore e non a questo o a quell'armatore». Grimaldi ha posto l'accento anche sulla frattura che si è creata in seno a Confitarma. «Fino a quando sono stato il presidente - ha sottolineato - non c'erano fuoriusciti tranne uno (sempre Onorato, ndr). Quando poi abbiamo votato per i nuovi vertici, chi aspirava è rimasto deluso e, seguendo una prassi consolidata in Italia, si è fatto la sua associazione». Già, insieme. E sulle possibilità di arrivare ad una ricucitura dello strappo è intervenuto il presidente di Confitarma, Mario Mattioli. «Abbiamo un tavolo comune per i contratti e, quando ascolto i rappresentanti di AssoArmatori, mi chiedo perché ci siamo divisi. Se si abbandonano i personalismi e si passa ai temi che coinvolgono tutta la categoria degli armatori siamo pronti a riaprire un dialogo con tutti».