Scacco ai clan di Secondigliano, il tweet di Salvini: «Nessuna pietà contro la camorra»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: è un colpo durissimo per l'Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell'Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pietà. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'operazione delle forze dell'ordine.