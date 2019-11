Arriva la legge in difesa degli anziani, proposta depositata in Regione

NAPOLI - È stata presentata questa mattina in Consiglio regionale la proposta di legge per l'istituzione del garante regionale per gli anziani. Nell'ambito delle politiche sociali della regione e in linea con l’esigenza di garantire una tutela giurisprudenziale alle diverse categorie di soggetti deboli, si è pensato di affiancare alle già presenti figure dei garanti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale, quella del garante regionale del cittadino anziano. La legge, a firma dei consiglieri Gianluca Daniele e Giovanni Chianese, è un unicum che non ha precedenti in Campania.



Lo scopo è quello di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani, rafforzare le misure nazionali e regionali, volte al sostegno e alla tutela del cittadino anziano, ma soprattutto di istituire una figura che vigili sull'applicazione della legislazione vigente, raccolga le segnalazioni provenienti dai cittadini anziani o dalle associazioni che li rappresentano, si faccia carico di iniziative volte ad assicurare che alle persone anziane siano erogate le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita.



«Il garante – spiega Gianluca Daniele - vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali. Sono sicuro che questa figura possa costituire un valido aiuto anche per l’individuazione di quanto di concreto si può attuare per migliorare la vita dei cittadini anziani della nostra regione, costituendo una valida integrazione alle politiche sociali regionali». © RIPRODUZIONE RISERVATA