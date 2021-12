Arte, turismo e industria: svolta da Napoli a Pompei

Sarà un Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) uno degli strumenti più utilizzati per le aree del Mezzogiorno negli ultimi tempi su input del ministro per il Sud Mara Carfagna, a gestire gli interventi per il rilancio culturale, turistico e industriale dell'area compresa tra Napoli est e Pompei. Dopo anni di stasi e di incertezza (l'ipotesi del Cis era in campo già dal 2016), sono maturati i tempi per passare dalle teorie ai fatti: oggi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati