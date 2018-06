Asl Napoli 1, tetti di spesa esauriti: si pagano le visite e gli esami

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 09:00

Asl Napoli 1, tetti di spesa esauriti per le cure in convenzione. Fatta eccezione per la Radioterapia, che ha benzina fino a metà giugno, da metà dello scorso maggio il budget, e i correlati volumi di prestazioni sono esauriti per gli ambulatori specialistici. Tutte le attività in accreditamento (visite, esami di laboratorio e indagini diagnostiche) potranno riprendere, con costi a carico del Servizio sanitario regionale, solo dal 1° luglio laddove oggi sono a pagamento per cittadini e utenti. In alternativa funzionano i distretti delle Asl e gli ospedali pubblici.