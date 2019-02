È corsa in città ai cambi di residenza. Un escamotage per sfoltire gli stati di famiglia ed accaparrarsi il reddito di cittadinanza. Agli uffici anagrafe del Comune di Napoli...

Nino d'Angelo lascia il palco dell'Ariston nell'imbarazzo per una base musicale che non c'è. A Domenica In, infatti, era il momento della loro esibizione, ma parte la base...