Assenti giustificati e retribuiti, il Consiglio regionale fa muro

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:30

Assenteismo in Consiglio regionale senza tagli all'indennità, i diretti interessati si chiudono a riccio. I più non rispondono o preferiscono non commentare. «La norma va bene così com'è, non va cambiata», dicono gli altri. A sostenere la tesi che minimizza la polemica sui dati relativi alle assenze nei primi quattro anni di lavori d'Aula sono anche coloro etichettabili come meritevoli in quanto sempre presenti. Tra questi Tommaso Casillo, non uno a caso, considerando il suo ruolo di vicepresidente del Consiglio in quota «Campania libera» la lista civica deluchiana prontissima a sostenere nuovamente il governatore uscente alle regionali dell'anno prossimo.«È tutta una questione di applicazione del regolamento, non vedo scandali ma solo speculazioni politiche», premette l'ex sottosegretario alle Infrastrutture. «Alla Camera la diaria viene tagliata quando il deputato manca per un certo numero di sedute perché tanto non incide sui lavori dell'Aula, nel nostro Consiglio regionale della Campania questa norma non c'è in questi termini», il ragionamento.