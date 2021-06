AstraZeneca, De Luca fa dietrofront ma accusa Figliuolo. La replica del generale: «Restiamo uniti»

Alla fine il governatore si arrende e si allinea all'ordine di scuderia del ministero della Salute. Ed è un dietrofront. E, quindi, sì al mix di vaccini agli under 60. Così come accade nelle altre regioni che si sono subito adeguate, senza polemiche, alle linee dettate dal ministero retto da Speranza. Naturale, però, che Vincenzo De Luca non rinunci alle sciabolate: «Continua il caos comunicativo». E se la prende con le funzioni anti-Covid...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati