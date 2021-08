Lutto a Sant'Anastasia: è morto l'ex sindaco Augusto Amodio

Lutto a Sant'Anastasia. È venuto a mancare l'ex sindaco Agusto Amodio. A dare la triste notizia è stato l'attuale primo cittadino del comune vesuviano, Carmine Esposito, in un post su Facebook:

«Ci ha lasciato per sempre Augusto Amodio. La notizia mi ha profondamente addolorato, Avevamo un rapporto speciale, di affetto, stima, lealtà e rispetto. Ho avuto il privilegio di intrattenere con lui un rapporto speciale. Un uomo buono, generoso, un grande lavoratore e imprenditore. Sobrio, umile, spesso timido, anche quando ha raggiunto grandi successi nella sua attività, anche quando ha ricoperto la carica di sindaco del paese. È stato un generoso punto di riferimento di tantissimi “ambulanti”. Amava il suo lavoro, i suoi venditori ambulanti, le loro famiglie. Amava il paese e gli è stato servitore onesto, capace, orgoglioso.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morto Gino Strada, fondatore di Emergency: i messaggi di cordoglio e... IL LUTTO Addio ad Arturo Cucciolla, l'architetto di Bari. Il ricordo di... L'EMERGENZA Scarichi industriali illeciti, emergenza nell'area...

Poi, le vicessitudini della vita, con le delusioni e le amarezze, lo hanno spinto ad andare via, sorretto sempre dalla sua straordinaria famiglia. Tantissime persone e famiglie vivranno il dolore per la tua dipartita. A me, insieme al dolore, resta la fortuna di esserti stato amico vero e di aver ricevuto da te tanto affetto e stima. Grazie e ancora grazie grande uomo».

Anche la sezione del Partito democratico di Sant'Anastasia ha espersso il proprio cordoglio: «La dirigenza, il gruppo consiliare, gli iscritti e militanti tutti del Partito Democratico di Sant’Anastasia esprimono profondo cordoglio per la dipartita del caro Augusto Amodio, già sindaco di Sant’Anastasia nella prima metà degli anni ’90, nonché noto imprenditore, che ha speso la propria vita al servizio del bene comune, sia come rappresentante delle istituzioni che come operatore economico del territorio. Il nostro più sentito e affettuoso abbraccio ai familiari».