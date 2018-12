De Luca: «Autonomia anche al Sud, via a 10mila assunzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 30 Dicembre 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anno che verrà porterà posti di lavoro, i frutti dei fondi europei, le Universiadi e la lotta in difesa del Sud. Questo il 2019 secondo il governatore Vincenzo De Luca che ha incontrato i giornalisti nella conferenza di fine anno a Palazzo Santa Lucia per stilare il bilancio del 2018 (con opuscolo di 78 pagine) e annunciare le strategie future. I media avranno in merito un ruolo maggiore, nonostante le critiche ai vari Salvini e Di Maio per la profusione di post e tweet: a gennaio in tv andrà in onda uno spot che sembra preludere alla campagna elettorale del 2020 e lo staff social ha portato il profilo della Regione Campania al primo posto per like e interazioni on line (seconda la Lombardia, terzo il Lazio). Commentando l'attuazione della legge regionale sull'editoria, mentre il Governo giallo-verde taglia i fondi, De Luca ha mostrato toni concilianti con la stampa spesso oggetto delle sue invettive.«Tra marzo e aprile parte il concorso per selezionare 10mila ragazzi che vanno a fare formazione nei quasi 300 Comuni che hanno aderito. La Regione paga mille euro al mese per il primo anno e alla fine saranno tutti stabilizzati. Si tratta dell'atto più serio che si fa per il lavoro in Italia teso ad evitare l'emigrazione di giovani. Sul fronte interno abbiamo aiutato società in house, Sma e Cas, per le quali potevamo portare i libri in tribunale e invece abbiamo cercato un percorso stabile per 1500 lavoratori. Ci siamo caricati già gli idraulico-forestali, i Bros, i Consorzi di bacino».«Nel 2018 abbiamo compiuto tre atti fondamentali: l'approvazione del piano ospedaliero dopo un decennio con apertura dell'Ospedale del mare, abbiamo raggiunto l'obiettivo di certificazione dei fondi europei e avviato il Piano per il lavoro».«L'obiettivo per i fondi strutturali, certificando 651 milioni di euro di risorse immesse nell'economia, lo abbiamo raggiunto. Non si dimentichino i debiti pregressi: paghiamo rate annuali di circa un miliardo di euro. Sul piano degli investimenti in opere pubbliche stanziamo 2,4 miliardi di euro di cui 1,3 con Anas, il triplo del governo. Intanto da Palazzo Chigi attendiamo che facciano decollare le Zone economiche speciali, mentre spero che i rappresentanti campani nel Governo si attivino per la concessione del ministero dell'Economia del via libera per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano».«Le misure del Governo sono mortali per il Sud, ma saremo protagonisti di questo programma di autonomia spinta. La prossima settimana chiederemo di essere associati alla trattativa con il Veneto e la Lombardia, che stanno chiedendo per i prossimi 5 anni il trasferimento delle competenze e delle risorse che già impegna lo Stato, con l'obiettivo dopo 5 anni di far proprie le risorse del residuo fiscale. La Costituzione però stabilisce un principio di solidarietà nei confronti del Mezzogiorno».