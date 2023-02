Autonomia, Castiello (Lega): «Tempi maturi per la riforma»

«In tutti questi anni abbiamo visto che il centralismo non è stato del tutto infallibile e che l'Italia per molte materie viaggia con livelli diversi di velocità. Abbiamo il dovere di tentare la strada dell'autonomia differenziata, prevista dalla nostra carta costituzionale, restando saldamente agganciati al pilastro dell'unità nazionale e anzi esaltando un fattore imprescindibile che è quello dell'interdipendenza tra nord e sud». Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello (Lega).

«Credo che i tempi siano maturi per la riforma e che l'autonomia convenga a tutti e soprattutto al Mezzogiorno perché determinerà un taglio degli sprechi e conferirà alle regioni maggiori risorse.Dobbiamo modernizzare il Paese. In tal senso non sono utili le impuntature ideologiche e i pregiudizi. E men che meno il piegare il dibattito su un tema così serio alle esigenze congressuali del Pd per le quali qualcuno cambia idea dall'oggi al domani a seconda del personale vantaggio», ha concluso Castiello.