Autonomia, De Luca ora prende tempo: «Mi siedo al tavolo»

Sabato 16 Febbraio 2019, 07:30

Una lettera di appena due pagine al premier Conte e alla ministra per gli Affari regionali Erika Stefani per formalizzare la richiesta di autonomia. È la mossa del governatore De Luca per prendere tempo e cercare di sedersi al tavolo della discussione presentando una propria piattaforma per 8 ambiti di potere ora statali: sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, commercio con l'estero, ricerca e innovazione, governo del territorio, ambiente, infrastrutture e tutela della salute. «Ma non l'autonomia scolastica - precisa il governatore -. Quando si dice scuola autonoma, assunzioni regionali per i docenti e possibilità di definire i programma, si pensa a spezzare l'unità del Paese». Il modello deluchiano, per capirci, non è l'autonomia differenziata chiesta dalla Lombardia e dal Veneto ma quello più soft dell'Emilia guidata dal democrat Bonaccini.