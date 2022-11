Autonomia differenziata, l'altolà di Bonavitacola: uguali garanzie

«Noi guardiamo con particolare attenzione a tutte le cose che servono. Se questa cosa serve per fare spot elettorali e a questo punto post elettorali per le regioni del Nord, non ci interessa. Se invece è una sfida seria che parte dal riconoscimento che tutti i cittadini italiani hanno diritto ai livelli essenziali di prestazione che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale e a partire da questo si ragiona su forme più spinte di autonomia per le singole regioni. Questa è una sfida interessante e noi non ci sottraiamo, anzi la affrontiamo a testa alta. Siamo noi a porre il problema di una maggiore autonomia». Lo ha detto, questa mattina a margine del Salerno Boat Show, il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola sull'autonomia differenziata. «La verità è che noi in questi anni abbiamo assistito ad un rigurgito neocentralistico dello stato nazionale, a un cattivo rapporto - ha aggiunto - col sistema delle regioni e quindi il quadro da cui partiamo è abbastanza negativo».