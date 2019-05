Autonomia differenziata, martedì assemblea Rsu della Cisl Scuola di Napoli

Venerdì 10 Maggio 2019, 15:07

“Autonomia differenziata, le ragioni della scuola nel Mezzogiorno”. Su questo tema, la Cisl Scuola di Napoli terrà martedì 14, con inizio alle 9,30 presso l’hotel Ramada in via Ferraris, un’assemblea con tutte le Rsu elette e il gruppo dirigente della federazione.I lavori saranno aperti dalla segretaria generale Maria Romano. Interverranno il giornalista de Il Mattino Marco Esposito, e la docente di Istituzioni di Diritto Pubblico della Federico II Fulvia Abbondante. Concluderà la leader nazionale Lena Gissi.«L’incontro – sottolinea Maria Romano – servirà a fare il punto della situazione sul tema, anche alla luce del recente accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali sulla unicità del sistema scolastico nazionale. Accordo che ora va tradotto in atti concreti da perfezionare nei tavoli aperti al Miur. Ma puntiamo nello stesso tempo anche a realizzare una riflessione compiuta sui bisogni della scuola nel Sud, dove si scontano atavici ritardi in tema di offerta formativa e di servizi didattici, che vanno colmati in via definitiva».