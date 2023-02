Fanno ancora rumore le parole del consigliere comunale del Pd Aniello Esposito, che nel corso della seduta monotematica del Consiglio comunale di lunedì dedicata all'Autonomia differenziata, si è espresso in questo modo: «Il ministro Calderoli - dice - è vomito non voglio mantenermi sul tecnico, voglio andare sul pragmatico come è mia consuetudine: già la presentazione di questa autonomia differenziata da parte di chi ha vomitato addosso a tutto al Meridione la dice lunga». Roberto Calderoli - per la cronaca - è il ministro leghista che ha proposto il disegno di legge sull'autonomia differenziata respinto al mittente dal Consiglio comunale. La sostanza è che quelli del centrodestra - in Consiglio comunale non è presente la Lega - nel corso della seduta non hanno replicato a Esposito. Ieri, invece, a far sentire la voce della Lega sono stati in diversi. A iniziare dal segretario regionale ed europarlamentare Valentino Grant: «Avevamo largamente previsto l'iniziativa demagogica del sindaco di Napoli e della sua maggioranza sul decreto legislativo in materia di autonomia differenziata. Troviamo però assurdo che il consiglio comunale di una nobile città come Napoli si trasformi nel luogo dell'oltraggio alle istituzioni, come determinato dall'inqualificabile turpiloquio che il consigliere Pd Aniello Esposito ha riservato al ministro Roberto Calderoli». Grant poi la mette sul piano politico e la sua è una replica al documento unitario della maggioranza di centrosinistra con il quale è stata bocciata l'Autonomia differenziata «perché divide il Paese» come ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi. «Il consiglio comunale di Napoli - scrive Grant in una nota - è legittimato a chiedere qualunque cosa, però bisogna rendersi conto che le elezioni politiche le ha vinte il centrodestra e che intende governare sulla base del programma per i prossimi 5 anni. Le elezioni regionali hanno confermato questo risultato. Di questo il Pd e il Comune se ne facciano una ragione». È ancora l'europarlamentare a insistere: «Al di là della irricevibile richiesta di ritiro di una legge di governo da parte di un Consiglio comunale - scrive ancora Grant - in contrapposizione rispetto alla maggioranza di governo, sui singoli punti del documento ci sono da precisare alcune cose». Per i segretario leghista «La cosiddetta clausola di supremazia (che consenta allo Stato di intervenire di fronte alle crisi e alle emergenze come avvenuto con la pandemia ndr) è già prevista nella legge. Sui livelli essenziali di prestazione, inoltre, nella legge di bilancio sono già indicati costi e fabbisogni standard». Infine, Grant, sul ruolo degli enti locali chiarisce: «In merito alla richiesta rivolta ad Anci, c'è da dire che è già presente sia nella Conferenza Unificata che nella Cabina di regia, peraltro con il presidente Decaro che è già sindaco di una Città Metropolitana».

Sono i consiglieri regionali della Lega che prendono posizione rispetto alle parole di Esposito. A iniziare dal capogruppo Severino Nappi: «Inaccettabile - dice - la bassezza del linguaggio che fa il paio con la totale inconsistenza delle argomentazioni. Basta con i toni violenti e la volgarità, ancor più inaccettabili se provengono da sedi istituzionali. Esposito e il Pd chiedano scusa al ministro Calderoli». La consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno si pone sulla stessa lunghezza d'onda: «Il Pd prenda immediatamente le distanze dal consigliere comunale di Napoli Aniello Esposito che ha insultato durante una seduta del Consiglio comunale di Napoli il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Questo è il rispetto che il Pd ha per le Istituzioni. Mi aspetto una condanna da parte del sindaco Manfredi e di tutte le forze politiche».

Parola a questo punto a Esposito che chiarisce meglio il senso delle sue parole. «Non conosco il personalmente il ministro Calderoli - dice il consigliere dem - e quindi di personale contro di lui non c'è proprio nulla. La mia è una critica politica e quelle parole erano contro il disegno di legge non contro la persona. Giudizio politico che oggettivamente mantengo inalterato, del resto l'intera maggioranza di centrosinistra ha prodotto un documento unitario con il quale abbiamo bocciato l'autonomia differenziata e chiesto al sindaco di intervenire in tutte le sedi per respingere una legge che divide il Paese e aumenta le disuguaglianze».