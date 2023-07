Domani a Ventotene, venerdì in Sicilia tra Enna e Palermo contro l'Autonomia differenziata e sino alla festa dell'Unità di Ravenna per fine settembre. C'è un'agenda fitta di impegni per l'estate militante di Elly Schlein dopo la batosta delle amministrative e in vista delle Europee. Con un unico nodo rimasto irrisolto e che non è menzionato sul taccuino della segretaria nazionale del Pd: l'appuntamento a Napoli del 14 e 15 luglio per la mobilitazione contro l'Autonomia differenziata. Annunziata più di due settimane alla direzione nazionale, l'appuntamento si ritrova in una sorta di limbo rinchiuso nelle chat dei dirigenti dem. In un misto di imbarazzo e frustrazione a leggerne i messaggi.

Con l'unica certezza che si cristallizza stamattina: la location di Santa Chiara prenotata per la due giorni dem di metà luglio verrà disdetta pur di evitare un corto-circuito nella galassia dei rapporti, sempre roventi, tra i vertici nazionali pd e la Campania.

A martedì scorso tutto sembrava confermato. Sino alla riunione, che doveva essere organizzativa, tra il commissario regionale Antonio Misiani, il parlamentare e responsabile nazione Sud Marco Sarracino e i segretari provinciali. Sono quest'ultimi a esprimere forti dubbi sulla manifestazione in un fine settimana di metà luglio. C'è il rischio concreto, secondo loro, di un flop nonostante negli ultimi tre anni, nello stesso periodo, si è tenuta la festa dell'Unità. Il timore dei provinciali però è un altro: senza la presenza di Vincenzo De Luca e il suo lavoro di mobilitazione di sindaci e amministratori si rischia il flop. Ovviamente non lo dicono chiaramente ma il punto è quello. E tutti sanno, anche i due parlamentari, che la presenza dell'ex sindaco di Salerno è tutt'altro che scontata. Troppi attriti negli ultimi tempi tra De Luca e la segretaria anzitutto. A cominciare dalla richiesta di sottofondo dei deluchiani per avere il governatore alla manifestazione dem: la data, nero su bianco, del congresso regionale per far uscire il partito dal commissariamento. Un tarlo ormai per Vincenzo De Luca non disposto ad attendere oltre. Baratto inaccettabile per i dirigenti dem che, pur rischiando una magra figura, sono pronti a spostare la manifestazione altrove. A Bari o in Abruzzo e Basilicata dove tra pochi mesi si vota. O addirittura farla saltare proprio la manifestazione pur di non darla vinta al governatore. È questo il sottile braccio di ferro che agita i dem campani. A cominciare anche dal gruppo fedele alla Schlein ora più consapevole di come questa regione roccaforte bonacciniana, nonostante la vittoria al congresso, diventi ogni volta una nuova capo Horn. E anche consapevoli al Nazareno di come non si possa mettere in piedi la due giorni a Napoli coinvolgendo altri governatori e amministratori del Sud senza la presenza di De Luca. Come imbastire una cena in una dimora privata ma senza il padrone di casa... Insomma, l'imbarazzo ci sarebbe, eccome.

Dall'altro il governatore capisce bene il cortocircuito che lui stesso, abilmente, ha contribuito ad innescare nel Pd sulla manifestazione di Napoli. E ci marcia sopra. Non una sillaba sulla due giorni ovviamente ma l'occasione per menare fendenti e tirare dritto per la sua strada. Anche senza attendere il risultato di europee e amministrative dove, in quest'ultimo caso, i segretati pd in genere cadono.

«Direi ai vertici attuali del Partito Democratico, di mettersi comodi a questo punto. C'è sempre un altro 10 per cento di voti residui da perdere», ha tuonato l'altro giorno De Luca nella sua rituale tribunale politica sui social, rigirando così il coltello nelle ferite pd dopo il tonfo in Molise. E, potete giurarci, che il governatore andrà avanti così per le prossime settimane finché non avrà una risposta sulla data del congresso regionale che però, dicono al Nazareno, mai avrà.

Nel frattempo meglio dedicarsi all'unica rotta che la nave deluchiana conosca: l'agognato terzo mandato su cui c'è ora un'asse ancora più forte con il collega Stefano Bonaccini su cui l'ex sindaco aveva puntato tutte le sue carte al congresso. Un legame che passa anche per la richiesta di altri 5 anni alla presidenza a cui pensano entrambi i governatori, aspettando l'iter della proposta di legge inviata dalla Conferenza delle Regioni al ministro Calderoli. Nel frattempo De Luca continuerà ad intervenire contro l'Autonomia, ma per conto suo. E domani mattina lo farà dal Municipio della sua Salerno ad una tavola rotonda organizzata dalla Spi-Cgil, a cui interverrà anche Igor Taruffi, assessore emiliano al Welfare ma soprattutto responsabile nazionale dell'organizzazione Pd.