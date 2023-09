«L'autonomia è una opportunità per il Paese, per affrontare il tema bisogna supera la logica dei guelfi e ghibellini». «La Costituzione materiale si è modificata, l'abbiamo visto con il Covid: servirebbe una Costituente per riordinare i vari poteri dello Stato». Il primo a parlare è un ex governatore come Stefano Caldoro; dopo è il turno di un altro ex presidente di Santa Lucia come Antonio Bassolino: entrambi, pur con le opportune differenze, notano come serve ragionare sul titolo V della Carta. È la traccia che corre durante la presentazione, ieri pomeriggio al Circolo del Tennis, del libro di Caldoro «Autonomia, Regionalismo, Macroregione», moderato dal direttore de Il Mattino Francesco de Core.

E nel libro l'ex ministro del centrodestra rilancia un tema di riordino delle regioni sul modello tedesco. «Bisogna immaginare e costruire un nuovo regionalismo, lanciare la sfida delle macroregioni capaci di lavorare su aree ampie e discutere del presidenzialismo. Tutte sfide da tenere insieme per modernizzare il Paese. Non serve, in questa fase, la paura ma la voglia di accompagnare i cambiamenti», spiega introducendo i lavori prima di lanciare il tema della riforma cara ai leghisti. «È una grande opportunità ed è prevista dalla Costituzione. Ma - puntualizza Caldoro - il Sud si deve far valere, perché se perde la battaglia significa che non è in grado di affrontare una grande riforma».

Moltissimi gli interventi ieri pomeriggio davanti ad una platea affollata di politici. Con il centrodestra sicuro che la riforma avrà tempi velocissimi. «Sono sicuro che entro la fine dell'anno porteremo a termine questo obiettivo, perché è un punto del programma con cui il centrodestra ha vinto le elezioni e vogliamo essere coerenti con i nostri elettori. Mercoledì inizieranno i lavori, con le audizioni - spiega Franco Silvestro, senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale alle Questioni regionali - per cercare il confronto e per portare a compimento una grande riforma. In Senato ci sono già state più di 60 audizioni, ma mi aspetto ancora un grande confronto, perché da lì si farà la sintesi per cercare di fare una riforma che sia giusta per tutte le regioni d'Italia».

E a che punto sia la riforma, legata all'individuazione dei fabbisogni e dei costi standard, i cosiddetti Lep, è Guido Trombetti: matematico, ex rettore e tra i 61 membri del comitato nazionale dei Lep presieduto dal giurista Sabino Cassese. «La prima parte dei lavori è terminata: abbiamo individuato 210 Lep (livelli essenziali delle prestazioni, ndr) ma sinora non abbiamo affrontato la questione maggiore: quanti soldi occorrono per questa riforma», spiega il docente prima di elencare i livelli divisi per comparti: «53 per la salute, 22 per l'alimentazione, 14 per le opere infrastrutturali come porti e aereoporti e 9 per la ricerca scientifica». Contrario al progetto? «Serve discuterne - aggiunge Trombetti - perché ci sono rischi enormi ma anche grandi opportunità. L'importante è che tutto avvenga con equità. E non possiamo dire di no a prescindere perché già è scritto nell'articolo V della Costituzione».

«Troppo spesso qualcuno vuole dipingere la Lega come un nemico del Sud ma si può essere tranquilli: c'è Fdi che vigila», ci tiene subito a chiarire Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e uomo forte del partito della Meloni che chiarisce come «sia stato uno sbaglio invece abolire le Province». E comunque su una ripartizione di poteri alla regioni bisogna stabilire onori ed oneri: «Sono per dare più poteri a chi è capace mentre, al contrario, chi non lo è deve essere commissariato in quel settore in cui ha fallito. Non negando soldi ma dando specifici poteri ad un commissario ad hoc».

L'ex sindaco Bassolino invece, tra le altre cose, fa notare come «materialmente», la Carta si sia già modificata. «Durante il Covid i governi hanno rinunciato ad una parte dei loro poteri, a cominciare da quello sanitario, per delegarli alle Regioni. A loro volta i comuni hanno rinunciato ad esercitare il loro potere in materia di emergenza sanitaria. Insomma c'è stato uno spostamento», fa notare l'ex governatore che fa notare come, appunto, «servirebbe una Costituente per riordinare i vari poteri istituzionali. Ma sempre in una logica che non sia di contrapposizione tra Nord e Sud».