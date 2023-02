Autonomia, Grant (Lega): «A De Luca interessa solo quella familiare»

«Non ci coglie impreparati l'ultima sparata di De Luca sull'autonomia differenziata e su Matteo Salvini. Ma mentre noi vogliamo una Campania che corra da protagonista nel quadro di un’Italia unita, che non perderà un solo euro per effetto della riforma autonomista ma anzi potrà azzerare il divario con le regioni del Nord anche grazie ai Lep che saranno individuati prima e non dopo come per il passato voleva proprio De Luca, l’ex “sceriffo” piega la regione alla carriera del suo rampollo, l’unico per il quale rivela persino qualità miracolistiche, come dimostra, in vista del congresso, la moltiplicazione delle tessere nella sua Salerno, scandalo denunciato in queste ore da autorevoli esponenti nazionali del Pd». Così il leader regionale della Lega in Campania, Valentino Grant, europarlamentare.

«Comprendiamo il travaglio di un padre che tiene solo all’autonomia familiare - è la frecciata al veleno di Grant - Alla luce di ciò, a De Luca vorremmo chiedere se si riconosce nella diagnosi del commissario uscente del Pd in Campania, Vincenzo Boccia, il quale ha parlato di patologie psichiatriche, o in quella tutta sua, secondo cui il Pd è un formidabile mix di miserabili e incompetenti. Che sia l'una o che sia l'altra, è un buon motivo per tacere e togliere il disturbo», ha concluso l'eurodeputato della Lega.